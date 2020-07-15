Малыш в подгузнике забил мяч в баскетбольное кольцо ударом головой: хитовое видео

За неполные сутки ролик со спонтанным и невероятно забавным трюком собрал три миллиона просмотров

Лишь накануне мы рассказывали, что двухлетний парнишка поражает мир баскетбольными трюками, забрасывая мяч в кольцо сверху и с дистанции, как уже сегодня на планете объявился еще один юный гений этой популярной игры. Героем социальных сетей стал кудрявый малыш в подгузнике, которому удался невероятно забавный баскетбольный фокус на лужайке.

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Маленький блондинчик, играя на травке, высоко подбросил мяч, который приземлился ему на голову, а затем с отскоком от нее залетел аккурат в баскетбольное кольцо. Вот это попадание! Родитель будущей спортивной звезды, снимавший все на видео, не удержался и искренне расхохотался.

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Пользователи популярного ресурса "433", опубликовавшего видео баскетбольно-футбольного шедевра, не скрывают своего восторга от увиденного. Правда, большинство предрекает парнишке все-таки не баскетбольное, а футбольное будущее.

"Это даже круче, чем голы головой в исполнении Роналду", "Месси такие шедевры и не снились", – пишут в комментариях

Отметим, что за неполные сутки видео со спортивным вундеркиндом в подгузнике собрало три миллиона просмотров и 600 тысяч лайков.

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Ранее мы рассказывали, что 10-летняя фигуристка сделала аксель в 3,5 оборота: Плющенко показал чудо "ангела". Прыжок невероятной сложности юная Алена Жилина исполнила с помощью специальной "удочки".

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