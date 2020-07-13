На лучшего баскетболиста мира всех времен Майкла Джордана свалилось неожиданное наследство

Американский баскетбольный тренер Дин Смит, который скончался пять лет назад, оставил наследство 180 бывшим игрокам команды "Тар Хилс", которых он тренировал, сообщает Marca. В общей сложности специалист завещал 36 тысяч долларов, то есть по 200 долларов каждому игроку. Одним из получателей чека оказался и лучший баскетболист всех времен, легенда НБА Майкл Джордан. Ранее форму Джордана продали за невероятную сумму.
Отметим, что Дин Смит возглавлял команду университета Северной Каролины "Тар Хилс" с 1961 по 1997 год и за это время дважды побеждал с ней в Национальной студенческой лиге. Также он руководил сборной США, которая завоевала золотые медали на Олимпийских играх-1976. В 1983 году Смит был избран в Зал славы баскетбола.
Воспитанниками тренера являются более 50 игроков НБА, в числе которых Майкл Джордан, Брэд Доэрти, Джерри Стэкхаус, Рашид Уоллес, Винс Картер и Антуан Джемисон.
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Напомним, Майкла Джордана шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации. Легенда "Чикаго Буллз" завершил карьеру в 2003 году, когда ему было 40 лет. Сейчас его состояние оценивается в 2,1 миллиарда долларов.
Ранее мы писали, что Майкл Джордан поймал рыбу весом в 200 килограммов. Правда, гигантский марлин американского баскетболиста оказался только шестым по величине на турнире.
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