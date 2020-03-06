Майку Леброна продали с аукциона за рекордную сумму для современных маек игроков НБА

Майку форварда "Лейкерс" Леброна Джеймса с Матча звезд НБА – 2020 продали на аукционе за 630 тысяч долларов, сообщает журналист Даррен Роуэлл. Это новый рекорд для современных маек игроков НБА и новый рекорд для атрибутики с фамилией Джеймса.

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Предыдущий рекорд для игрока составлял 192 тысячи долларов за майку школьной команды, в которой он позировал для фото на обложке журнала Sports Illustrated в 2002 году.

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