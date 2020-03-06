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Впервые в Украине: из-за коронавируса баскетболисты "Тернополя" решили сыграть без зрителей

6 марта, 07:07

Вадим Авдасев

Два матча высшей лиги против "Ровно" проведут при пустых трибунах

В Украине произошел первый случай реакции спортивного клуба на мировую эпидемию коронавируса. Вчера вечером баскетбольный клуб "Тернополь-ТНЭУ" объявил, что следующие матчи чемпионата Украины проведет при пустых трибунах. К слову, сейчас этап Кубка мира по биатлону в Чехии проводят без зрителей.

Тернопольская команда успешно выступает в высшей украинской лиге – второй по рангу в нашем баскетболе. Коллектив лидирует во второй группе, а тренирует его известный в прошлом защитник сборной Украины, участник чемпионата мира 2014 года Дмитрий Забирченко. В ближайшие выходные, 7 и 8 марта, "Тернополь-ТНЭУ" сразится с главным преследователем – БК "Ровно". Однако клуб решил сыграть без зрителей на трибунах, о чем сообщил на своей официальной странице в сети Facebook.

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Также мы сообщали, что футбольные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут без зрителей.

Подобное решение в тернопольском клубе приняли исходя из свежих рекомендаций МОЗ Украины, которое предписывает ограничение массовых собраний, конференций и спортивных мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса. Это первый случай проведения игр в Украине без зрителей после вспышки коронавируса в Европе. В то же время несколько матчей Евролиги и Еврокубка уже провели при закрытых трибунах.

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Читайте о том, что в украинском футболе оценили риски переноса матчей из-за коронавируса.

Смотрите, как сборная Украины обыграла Португалию в отборочном матче чемпионата Европы-2021

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Тернополь баскетбол коронавирус чемпионат Украины по баскетболу

Источник: Планета Баскетбол

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