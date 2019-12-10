Михайлюк помог команде добыть победу в поединке с "Нью-Орлеан Пеликанс"

Святослав Михайлюк / Фото: Reuters

Украинский игрок "Детройт Пистонз" Святослав Михайлюк заработал восемь очков в победной игре команда против "Нью-Орлеан Пеликанс" — 105:103.

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Помимо этого, украинец сделал один подбор и одну передачу. Всего он провел на игровой площадке чуть больше 20 минут.

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Михайлюк выполнил восемь бросков с игры в поединке с Нью-Орлеаном, из них три оказались точными. Детройт находится на девятом месте турнирной таблицы Восточной конференции НБА. В следующей игре "Поршни" сыграют против "Даллас Маверикс".

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Ранее мы сообщали, что звезда "Лейкерс" Энтони Дэвис стал новым рекордсменом НБА. Он установил уникальное достижение, набрав больше 40 очков в первом матче против своей бывшей команды – "Нью-Орлеан".

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