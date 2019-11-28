Звезда "Лейкерс" стал новым рекордсменом НБА

Энтони Дэвис был лучшим в своей команде

Энтони Дэвис / Фото: Twitter

"Нью-Орлеан" в домашнем матче регулярного сезона НБА проиграл "Лейкерс" — 110:114. Мощный форвард "озерников" Энтони Дэвис набрал 41 очко.

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Он установил уникальное достижение, набрав больше 40 очков в первом матче против своей бывшей команды.

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По 39 баллов в подобной ситуации записывали в свой актив: Кевин Дюрант (против "Оклахомы" в 2016-м), Стефон Марбери (против "Миннесоты" в 2000-м), Дэнни Эйндж (против "Селтика" в 1989-м).

Дэвис в среднем за матч набирает 26,1 очка (восьмой показатель в лиге), совершает 9 подборов и делает 3,6 передачи.

Ранее мы писали, что 20-летний словенец повторил феноменальное достижение самого Майкла Джордана. Лука Дончич набрал 148 очков за четыре матча в НБА.

Также недавно баскетболист сборной Украины рассказал, как отказался от российского паспорта. Дмитрий Липовцев становился бронзовым призером чемпионата мира по баскетболу 3х3. "Я не считаю, что это проукраинская позиция. Это нормальная позиция нормального человека, который умеет думать. Да, некоторые мои друзья из Крыма даже переехали во Львов", – объяснял свой поступок спортсмен.

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