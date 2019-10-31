Михайлюк вышел впервые против чемпиона НБА и положил ему три трехи

Святослав набрал девять очков, но это не спасло его команду от поражения

Святослав Михайлюк / Фото: Getty Images

Украинский защитник "Детройта" Святослав Михайлюк получил игровое время впервые в этом регулярном чемпионате НБА. Выйдя со скамьи запасных, воспитанник школы "Черкасских Мавп" отбегал 9 минут, набрал 9 очков (3/4 трехочковых), сделал один подбор и одну потерю. Правда, его "Пистонс" это не помогло, они проиграли чемпиону НБА "Торонто" 113:125. Ранее мы писали, что самому дорогому баскетболисту мира сломали руку.

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Ключевой во встрече стала третья четверть, в которой просто разрывал защиту "Детройта" тяжелый форвард "Торонто" Паскаль Сиакам, набравший за этот отрезок 19 очков.

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Смотрите обзор матча "Детройт" – "Торонто" с участием Святослава Михайлюка – 113:125

До этого последний раз Михайлюк выходил на паркет в предсезонном матче 16 октября с "Филадельфией". Тогда украинец провел на паркете 19 минут и в течение этого времени заработал 5 очков (2/8 с игры, 1/4 трехоковые), сделал 3 подбора, а также отдав одну передачу и выполнив один перехват. Также мы уже сообщали, что украинского дерби на старте сезона НБА не получилось – на паркет вышел только Лэнь.

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