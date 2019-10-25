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Украинское дерби в НБА, которое не состоялось: в стартовом матче сезона на паркет вышел только Лэнь

25 октября, 17:08

Тренер "Детройта" не выпустил Михайлюка в проигранном матче

Алексей Лэнь

Алексей Лэнь / Фото: Reuters

Этой ночью новый сезон в НБА начали сразу две команды с украинцами "на борту". Причем зрители за океаном могли стать свидетелями нашего дерби, но защитник "Детройта" Святослав Михайлюк так и не получил игрового времени в поединке с "Атлантой" своего партнера по сборной Алексея Лэня. А вот украинский центровой вышел в старте и за 23 минуты на площадке набрал четыре очка, собрал шесть подборов, сделал два перехвата, один блок и отдал одну передачу. А "Хоукс" Алексея выиграли 117:110. Ранее мы писали, что украинское дерби в рамках Кубка Европы ФИБА завершилось в пользу Киева: "Киев-Баскет" оказался сильнее "Днепра".

А лучшим игроком встречи в Детройте стал одноклубник Лэня Трей Янг: 38 очков + 7 подборов + 9 передач + 6 потерь.

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Смотрите обзор поединка между "Атлантой Хоукс" и "Детройт Пистонс" – 117:100

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Также накануне нового сезона за океаном составили рейтинг 30-ти стартовых центровых всех команд НБА. И в нем украинец Лэнь на одной из низших позиций – 28-й. Хуже перспективы только у Коди Зеллера из "Шарлотт Хорнетс" и Томаса Брайанта из "Вашингтон Уизардс". Отмечается, что за последнее время у Алексея ухудшился показатель подборов и реализации бросков. Но благодаря трехочковым броскам он стал неплохим шутером. Ранее мы сообщали, что украинец Лэнь рассказал о планах на сезон НБА и "молодой" химии.

Смотрите сюжет о центровом "Атланты Хоукс" Алексее Лэне: украинец покоривший NBA

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НБА Детройт Пистонс Алексей Лэнь Святослав Михайлюк Атланта Хокс

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