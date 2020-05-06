Мистика в день рождения: жена погибшего Коби Брайанта нашла нераспечатанное письмо от своего мужа

Ванесса Брайант / Фото: Getty Images

Вдова легендарного баскетболиста "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанта Ванесса рассказала, что нашла нераспечатанное письмо от покойного мужа и прочла его в свой день рождения. 5 мая возлюбленной Коби исполнилось 38 лет. Ранее мы сообщали о трогательной речи вдовы Коби Брайанта на церемонии прощания.

"Вчера я нашла конверт с надписью: "Любви всей моей жизни. Твой папочка". Подождала, чтобы открыть письмо в свой день рождения. Это дало мне стимул ждать сегодняшний день. Ирония в том, что Коби положил туда фото, где нарисованный ангел поднимает меня. Скучаю по любви всей моей жизни и моей милой маленькой Мамасите, которая, как и я, была Тельцом. Благодарна за то, что проснулась сегодня со своими тремя сладкими девочками. Хочется, чтобы мы все были вместе", — написала Ванесса.

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Ранее мы сообщали, чтовдова Коби Брайанта судится с владельцем рокового вертолета. Напомним, что баскетболист и его старшая дочь Джианна погибли в январе в результате крушения вертолета в Калифорнии.

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В своем иске Ванесса утверждает, что компания нарушила правила допуска воздушного судна в полет, так как этот вертолет можно было использовать лишь в определенных условиях видимости, но не в густом тумане на высокой скорости. Жена Коби видит в случившемся вину пилота Ары Зобаяна, который, по ее мнению, не оценил условия полета и все возможные риски и допустил халатность, приведшую к смерти людей.

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