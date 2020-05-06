Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,98
29,27
  1. Новости спорта
  2. Новости баскетбола

Мистика в день рождения: жена погибшего Коби Брайанта нашла нераспечатанное письмо от своего мужа

6 мая, 10:48

Елена Павлова

На фото в конверте ангел поднимает на руки Ванессу

Ванесса Брайант

Ванесса Брайант / Фото: Getty Images

Вдова легендарного баскетболиста "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанта Ванесса рассказала, что нашла нераспечатанное письмо от покойного мужа и прочла его в свой день рождения. 5 мая возлюбленной Коби исполнилось 38 лет. Ранее мы сообщали о трогательной речи вдовы Коби Брайанта на церемонии прощания.

"Вчера я нашла конверт с надписью: "Любви всей моей жизни. Твой папочка". Подождала, чтобы открыть письмо в свой день рождения. Это дало мне стимул ждать сегодняшний день. Ирония в том, что Коби положил туда фото, где нарисованный ангел поднимает меня. Скучаю по любви всей моей жизни и моей милой маленькой Мамасите, которая, как и я, была Тельцом. Благодарна за то, что проснулась сегодня со своими тремя сладкими девочками. Хочется, чтобы мы все были вместе", — написала Ванесса.

Читайте также: За смерти заплатите! Семьи погибших в крушении вертолета баскетболиста Коби Брайанта подали в суд

INSTAGRAM

Ранее мы сообщали, чтовдова Коби Брайанта судится с владельцем рокового вертолета. Напомним, что баскетболист и его старшая дочь Джианна погибли в январе в результате крушения вертолета в Калифорнии.

Реклама

В своем иске Ванесса утверждает, что компания нарушила правила допуска воздушного судна в полет, так как этот вертолет можно было использовать лишь в определенных условиях видимости, но не в густом тумане на высокой скорости. Жена Коби видит в случившемся вину пилота Ары Зобаяна, который, по ее мнению, не оценил условия полета и все возможные риски и допустил халатность, приведшую к смерти людей.

Смотрите, как в США прощались со всемирно известным баскетболистом Коби Брайантом

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

письмо погибшие баскетболист Коби Брайант Ванесса Брайант

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

С красавицей на Востоке: сногсшибательная вице-мисс Украина, завладевшая сердцем капитана сборной
С красавицей на Востоке: сногсшибательная вице-мисс Украина, завладевшая сердцем капитана сборнойБаскетбол
Отказался от 100 миллионов долларов за два часа работы: невероятная история Майкла Джордана
Отказался от 100 миллионов долларов за два часа работы: невероятная история Майкла ДжорданаБаскетбол
Коронавирус или спорт: кто побеждает? Онлайн-трансляция
Коронавирус или спорт: кто побеждает? Онлайн-трансляцияДругие
Ничего себе! Украинку из Турции признали лучшей баскетболисткой кубкового сезона в Европе
Ничего себе! Украинку из Турции признали лучшей баскетболисткой кубкового сезона в ЕвропеБаскетбол
И чемпион НБА, и Чубака из
И чемпион НБА, и Чубака из "Звездных войн": в США не стало известного баскетболистаБаскетбол
"Барселона" готова избавиться от украинского игрока из-за коронавирусаБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...