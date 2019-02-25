Мы снова биты: Украина проиграла и последний матч отбора на ЧМ

Наши баскетболисты снова сдулись по ходу встречи, на сей раз отдав победу Словении

Баскетбольная сборная Украины вела в счете. Но снова проиграла.

Мы снова биты: Украина проиграла и последний матч отбора на ЧМ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/454/4b7/5c74544b74377.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/454/4b7/5c74544b74377.png 2019-02-25T22:49:02+02:00 Баскетбол Наши баскетболисты снова сдулись по ходу встречи, на сей раз отдав победу Словении

Сборная Украины по баскетболу, еще на прошлой неделе потерявшая шансы выйти на ЧМ, проиграла и последний, ничего для нее не решавший, матч отборе в Любляне против Словении. Украинцы, ведя "+18" в третьей четверти, умудрились растерять преимущество и в овертайме сдались на милость хозяевам – 84:85

Словения – Украина 85:84 ОТ (17:20, 13:21, 18:17, 28:18, 9:8)

Словения: Ребец (10 + 9 подборов + 6 передач + 3 перехвата), Хроват (11), З. Драгич (14 + 6 подборов + 5 передач + 3 перехвата – 5 потерь), Мурич (16 + 10 подборов), Коси (12 + 7 подборов) – старт; Рупник (2), Месичек (2), Шантель, Шпан (15), Шкедель (3) Главный.

Украина: Лукашов (8 + 4 передачи), Мишула (8), Пустозвонов (13 + 6 подборов), Бобров (11 + 6 подборов + 4 передачи + 2 блок-шота), Кравцов (16 + 12 подборов – 4 потери) – старт; Бояркин (8 – 5 потерь), Липовый (8 подборов), Павлов (9), Петров, Санон (7), Близнюк (4).

Напомним, похожим образом, только уже на родном паркете, наша баскетбольная сборная несколькими днями ранее проиграла Черногории. Таким образом команда Евгения Мурзина завершила квалификацию на чемпионат мира с 4 победами в 10 поединках.

Как сообщалось ранее, капитан сборной Украины подписала контракт с командой женской НБА.

Кроме того, Бэтмен поймал летучую мышь во время матча.

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