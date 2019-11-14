"Надо открыто говорить – мы не умная команда": киевляне проиграли в еврокубке, разозлив латвийца

"Днепр" - "Киев-Баскет" / Фото: БК Днепр

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В украинском дерби на европейской арене "Днепр" дожал-таки на своей площадке "Киев-Баскет" и одержал первую победу в Кубке Европы ФИБА 79:76. Команде Дениса Журавлева хорошо удалась третья четверть, которую они выиграли со счетом 25:16. Ранее мы писали, что белорусские "Драконы" загоняли днепрян: украинский клуб проиграл в овертайме Кубка Европы.

За 21 секунду до конца встречи днепряне вели с разницей в одно очко 77:76, главный тренер киевлян Айнарс Багатскис вынужден был взять тайм-аут, но по возвращении на паркет перехват у хозяев совершил Сизова, который и поставил точку в матче своим аллей-упом. Гости могли отыграться на последней секунде за счет дальней попытки от Петрова, но бигмен не попал. 79:76 и у "Днепра" остаются призрачные шансы на продолжение борьбы в Кубке Европы. А для "Киев-Баскета" это второе поражение подряд. Ранее мы давали, что клуб украинского центрового имеет самый большой бюджет в Евролиге.

У днепрян самым результативным был Закурдаев – 13 очков, у Корниенко – 12. Лидера "Киев-Баскета" стали Шепард – 17 очков, 5 подборов и 5 передач и Близнюк – 16 очков и 5 подборов.

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Тренер "Днепра" Денис Журавлев: "Когда в концовке мы проигрывали, зал оказал нам сумасшедшую поддержку. Ребята понеслись как на крыльях. По игре проявили сверхусилия, была хорошая работа в защите и в нападении. Да, где-то у нас ребята играют не на своих позициях, не все было организованно. Но ребята выпрыгивают из штанов и стараются делать все, чтобы помочь команде".

Тренер "Киев-Баскет" Айнарс Багатскис: "Открыто надо говорить — мы не умная команда. Моментами мы играем без разыгрывающих. Это моя ответственность. Я пригласил этих игроков. Может быть, слишком много ожиданий. Нельзя проигрывать такие матчи, которые ты контролируешь. Надо сыграть умнее и просто сделать две вещи: не потерять мяч в нападении и довести до броска".

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