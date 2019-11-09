Вы это видели? 37 очков за матч – новый рекорд украинской Суперлиги

Айзея Уильямс / Фото: ФБУ

Американский разыгрывающий "Химика" Айзея Уильямс установил новый рекорд результативности Суперлиги в выездном матче регулярного чемпионата с "Харьковскими Соколами". Ранее мы писали, что первый номер сборной Украины и "Прометея" стал игроком октября в Суперлиге.

Действующий чемпион Украины "Химик" выиграл 93:77, а легионер южненцев наколотил 37 очков, реализовав девять из 11-ти двухочковых бросков, три из семи трехочковых попыток и 10 из 10 штрафных. Также Уильямс сделал пять передач, два подбора и два перехвата, а его рейтинг эффективности составил 40 баллов. Также мы рассказывали, что украинка – самая результативная в женской Евролиге.

Смотрите, как Уильямс набрал свои 37 очков:

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Предыдущим рекордом результативности в нынешнем сезоне Суперлиги были 35 очков защитника "Харьковских Соколов" Зака ​​Джексона в матче против "Черкасских Мавп". Показатель эффективности Уильямса стал вторым лучшим в нынешнем чемпионате – рекорд принадлежит бигмену "Мавп" Диону Райту – 44.

Ранее мы уже рассказывали о скандале в украинском баскетболе, где в битве лидеров виноватыми оказались судьи.

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