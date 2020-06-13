Нападает на людей с отверткой: знаменитого спортсмена поместили в психлечебницу

За последнее время американского баскетболиста Уилкинса несколько раз арестовывали за агрессивное поведение

Бывший баскетболист "Нью-Йорк Никс", брат легенды Национальной баскетбольной ассоциации Доминика Уилкинса 56-летний Джеральд Уилкинс был отправлен в психлечебницу для оценки психического здоровья, сообщает New York Daily News. По информации источника, Уилкинс был несколько раз арестован за последние недели.

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В первый раз Уилкинс напал на человека с отверткой – по словам предполагаемой жертвы, Уилкинс вошел в его магазин и начал вести себя агрессивно. Уилкинс ударил другого человека и покинул магазин, угрожая отверткой. Его обвинили в нападении при отягчающих обстоятельствах и краже.

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Джеральд Уилкинс / Фото: Getty Images

Ранее Уилкинса арестовали за нападение на женщину – он ворвался в ее дом и толкнул ее. По словам пострадавшей, Уилкинс просил ее воспользоваться телефоном и был расстроен отказом.

Кроме того, недавно Джеральд Уилкинс забаррикадировался на два с половиной часа в спальне своей подруги, отключил пожарную сигнализацию и начал заливать в щель двери спирт, отбеливатель, воду и мочу. Как следствие, экс-баскетболиста отправили на проверку психического здоровья.

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Ранее мы писали, что чемпион НБА требует смертной казни полицейскому, убившему Джорджа Флойда. Стивен Джексон считает, что это единственный способ добиться справедливости.

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