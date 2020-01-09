Нашли "волка" за океаном: "Днепр" подписал бывшего игрока НБА

Джаред Террелл / Фото: БК Днепр

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Обладатель Кубка и Суперкубка Украины по баскетболу "Днепр" подписал контракт с 24-летним американским защитником Джаредом Террелл. Ранее мы писали, что центральный матч чемпионата Украины по баскетболу остановили из-за стычки фанатов.

Террелл отыграл четыре сезона в NCAA за университет Род Айленда, набирая в выпускной сезон в среднем по 16,8 очка и делая 3,5 подбора и 2,4 передачи за матч. В 2018 году новичок "Днепра" выставил свою кандидатуру на драфт НБА, но не был выбран. Однако тем же летом Террелл подписал двусторонний контракт с клубом Национальной ассоциации "Миннесотой Тимбервулвз" и выступал за команду в Летний лиге.

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В НБА за "лесных волков" Джаред сыграл в 14 матчах, в которых в среднем набирал по 2,2 очка, делал 0,9 передачи и 0,4 подбора за 7,9 минуты на площадке. В G-Лиге в составе фарм-клуба "Миннесоты" – "Айовы Вулвз" Террелл провел 32 встречи со статистикой 15,3 очка, 4 подбора и 2,3 передачи почти за 32 минуты на паркете. Нынешний сезон американский защитник начал в Израиле, где выступал за местный "Хапоэль" из "Эйлата". В шести матчах местного чемпионата Террелл набирал в среднем по 14 очков, делал 2,8 подбора и 2,7 передачи.

Тренер "Днепра" Денис Журавлев: "Крепкий парень, который может закрывать несколько позиций. Хорошо двигается, поиграл во многих хороших командах, несмотря на то, что ему всего лишь 24 года. Думаю, что он добавит нам агрессии в защите и в нападении. Он физически одаренный игрок, есть бросок и проход. Мы искали игрока на позицию первого-второго номеров. Иногда нужно будет подменять Генри Дугатана на первом номере. Если не будет никаких "бумажных" препятствий, то я думаю, что он будет на площадке в матчах против "Одессы" "Химика".

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Джаред Террелл: "Немного знал об Украине, но попытался узнать как можно больше перед приездом. Знаю, что у нас хорошая команда, которая занимает лидирующие позиции в чемпионате. Я приехал, чтобы сыграть свою роль в успехе команды и надеюсь побеждать. Я могу дать энергию, помогать в защите, набирать очки, стать плеймейкером. Я усердный игрок и готов помогать. Цели на сезон — становиться лучше, как в индивидуальном плане, так и в качестве командного игрока. Я хочу совершенствовать свои умения и хочу в конце концов выиграть чемпионат. Моя главная цель побеждать, я хочу сделать шаг вперед в своей карьере".

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