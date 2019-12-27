"В Америке уснул в такси, когда ехал на новогоднюю вечеринку": признание украинской звезды паркета

Центровой Днепра и бывший капитан сборной Кирилл Фесенко также рассказал о самом желанном подарке

Кирилл Фесенко / Фото: Instagram

Реклама

Лидер баскетбольного клуба "Днепр" и бывший капитан сборной Украины Кирилл Фесенко, который долгое время играл в США, рассказал о курьезе в новогоднюю ночь, который произошел с ним за океаном. "Днепр" обыграл "Киев-баскет" в принципиальном матче чемпионата Украины.

"Один раз в Америке уснул в такси, когда ехал на новогоднюю вечеринку. Проспал так четыре часа, а таксист просто сидел и ждал, когда я высплюсь. Он даже не пытался меня разбудить. Какой счет выставил? О, ну там хороший был счет (улыбается)…"

Читайте также: "Я могу запороть даже чай": экс-капитан сборной Украины – о счетах с "Киевом" и жесткой версии Поттера

Кирилл Фесенко / Фото: БК Днепр

Также у центрового был подарок, о котором он мечтал много лет.

"Всю свою жизнь мечтал о компьютере, но в итоге купил его себе сам, когда уже зарабатывал, – признался Кирилл. – Я, скажем так, не из самой богатой семьи, и мы не могли позволить себе компьютер. А грезил о нем с детства – хотел хоть какой-то".

В Новый год Фесенко предпочитает домашнюю кухню. Но сам не готовит:

"Иду к маме. Я в принципе встал на весы, почувствовал, что все нормально, можно себе вкусненькое позволить. Мой любимый десерт – это мамино желе. Любое, например, ягодное. Кроме сметанного. Я простой человек, я люблю "оливье", желе, пельмени, пюре".

Ранее мы уже сообщали, что знаменитого украинского баскетболиста итальянская пресса отправила домой.

Смотрите также, как на проезжей части аэропорта Борисполь баскетболисты двигали автомобиль

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама