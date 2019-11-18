Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,22
26,72

Не женское дело: удаленный тренер "Сан-Антонио" передал команду легенде НБА, а не опытной ассистентке

18 ноября, 16:43

Хотя пятикратный чемпион Данкан в штабе первый год, а Бекки Хэммон уже третий

Тренер "Сан-Антонио" Грегг Попович

Тренер "Сан-Антонио" Грегг Попович / Фото: Reuters

И у легенд сдают нервы. Один из величайших тренеров НБА Грегг Попович заработал удаление в поединке регулярного чемпионата, где его "Сан-Антонио" уступило "Портленду" со счетом 116:121. Руководить командой осталась другая баскетбольная легенда, Тим Данкан, а помогала ему первая женщина, которая стала полноценным коучем в Лиге, Бекки Хэммон. Ранее мы уже писали, что впервые в истории НБА ассистентом главного тренера стала женщина.

Читайте также: Украина с проблемами обыграла Португалию в отборе на Евробаскет

Инцидент с удалением случился в начале третьей четверти, когда "Сперс" уступали 64:77. После свистка рефери Попович не удержался и вышел на площадку, чтобы высказать недовольство арбитру Джейсону Голденбергу, после чего схлопотал технический фол и спокойно удалился в раздевалку. "После моего удаления главным тренером команды стал Тим Данкан, – отметил Попович. – Почему не Хэммон? Я здесь не для того, чтобы творить историю". Также мы уже сообщали, что тренер "Сан-Антонио" поужинал на 815 долларов и оставил 5 тысяч чаевых.

Реклама



Отметим, что пятикратный чемпион НБА Тим Данкан проводит свой первый сезон в качестве ассистента Поповича. А "Сан-Антонио" потерпел пятое поражение подряд и восьмое за последние 10 матчей.

В тренде
Украина – Эстония: Безус и рикошет принесли Шевченко историческую победу

Этой ночью украинец Лэнь не устоял в в матче НБА против Леброна Джеймса и компании. Его "Атланта" проиграла "Лейкерс" в Лос-Анджелесе, а украинский центровой набрал всего три очка.

Читайте также: Ноги разного размера и мужская пещера – что известно об украинском великане в НБА

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

тренер НБА удаление Сан-Антонио Бекки Хэммон Грегг Попович

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинский гигант с зарплатой 4 млн долларов выдал лучший матч сезона: и это – после травмы!
Украинский гигант с зарплатой 4 млн долларов выдал лучший матч сезона: и это – после травмы!Баскетбол
Украина – Португалия: где смотреть отбор на Евробаскет и сыграет ли незаменимый капитан
Украина – Португалия: где смотреть отбор на Евробаскет и сыграет ли незаменимый капитанБаскетбол
Клуб украинского центрового имеет самый большой бюджет в Евролиге
Клуб украинского центрового имеет самый большой бюджет в ЕвролигеБаскетбол
Король НБА вошел в историю, повторив достижение Мэлоуна и Абдул-Джаббара
Король НБА вошел в историю, повторив достижение Мэлоуна и Абдул-ДжаббараБаскетбол
В тисках Города ангелов: Лэнь и
В тисках Города ангелов: Лэнь и "Атланта" попали под каток "Клипперс", а впереди – "Лейкерс"Баскетбол
Игроку НБА оказывали экстренную помощь в самолете – он объелся мармеладом
Игроку НБА оказывали экстренную помощь в самолете – он объелся мармеладомБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...