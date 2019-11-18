Не женское дело: удаленный тренер "Сан-Антонио" передал команду легенде НБА, а не опытной ассистентке

Хотя пятикратный чемпион Данкан в штабе первый год, а Бекки Хэммон уже третий

Тренер "Сан-Антонио" Грегг Попович / Фото: Reuters

И у легенд сдают нервы. Один из величайших тренеров НБА Грегг Попович заработал удаление в поединке регулярного чемпионата, где его "Сан-Антонио" уступило "Портленду" со счетом 116:121. Руководить командой осталась другая баскетбольная легенда, Тим Данкан, а помогала ему первая женщина, которая стала полноценным коучем в Лиге, Бекки Хэммон. Ранее мы уже писали, что впервые в истории НБА ассистентом главного тренера стала женщина.

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Инцидент с удалением случился в начале третьей четверти, когда "Сперс" уступали 64:77. После свистка рефери Попович не удержался и вышел на площадку, чтобы высказать недовольство арбитру Джейсону Голденбергу, после чего схлопотал технический фол и спокойно удалился в раздевалку. "После моего удаления главным тренером команды стал Тим Данкан, – отметил Попович. – Почему не Хэммон? Я здесь не для того, чтобы творить историю". Также мы уже сообщали, что тренер "Сан-Антонио" поужинал на 815 долларов и оставил 5 тысяч чаевых.

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Отметим, что пятикратный чемпион НБА Тим Данкан проводит свой первый сезон в качестве ассистента Поповича. А "Сан-Антонио" потерпел пятое поражение подряд и восьмое за последние 10 матчей.

Этой ночью украинец Лэнь не устоял в в матче НБА против Леброна Джеймса и компании. Его "Атланта" проиграла "Лейкерс" в Лос-Анджелесе, а украинский центровой набрал всего три очка.

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