Невероятное видео: баскетболист забросил мяч в корзину из самолета

Сегодня, 16:40

Булл Буллард выступает в команде, где все игроки сочетают элементы традиционного баскетбола с акробатическими трюками


Невероятный трюк выполнил известный американский баскетболист. Булл Буллард забросил мяч в корзину... из салона самолета. Кольцо установили посреди взлетной полосы. И когда воздушное судно двигалось мимо – на скорости 110 километров в час – баскетболист запустил в него мяч.

Это уже не первый трюк Булларда. Он давно выступает в спортивно-развлекательной команде, где все игроки сочетают элементы традиционного баскетбола с акробатическими трюками.

Украинский баскетболист Боломбой получит российский паспорт. "С детства за ЦСКА" – поигравший в НБА украинец решил переехать в Россию. 24-летний центровой родился в Донецке, учился в США. Боломбой в будущем получит возможность выступать за сборную России по баскетболу.

Также мы сообщали, что Алексей Лэнь нашел новый клуб в США. Экс-игрок "Финикс Санз" стал игроком "Аталанты Хокс". Лэнь подписал 2-летний контракт на 8,5 миллиона долларов.

Ранее "Барселона" объявила о переходе игрока сборной Украины Артема Пустового. "Обрадойро" получит финансовую компенсацию за украинского игрока.

Напомним, что "Лос-Анджелес Лейкерс" и атакующий защитник Святослав Михайлюк согласовали трехлетний контракт на сумму 4,6 миллиона долларов.
видео, баскетбол

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Источник:

Канал "Украина"

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