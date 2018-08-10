Невероятное видео: баскетболист забросил мяч в корзину из самолета

Булл Буллард выступает в команде, где все игроки сочетают элементы традиционного баскетбола с акробатическими трюками

Невероятный трюк выполнил известный американский баскетболист. Булл Буллард забросил мяч в корзину... из салона самолета. Кольцо установили посреди взлетной полосы. И когда воздушное судно двигалось мимо – на скорости 110 километров в час – баскетболист запустил в него мяч.

Это уже не первый трюк Булларда. Он давно выступает в спортивно-развлекательной команде, где все игроки сочетают элементы традиционного баскетбола с акробатическими трюками.

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