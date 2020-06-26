В сильнейшей Лиге мира уже больше десятка зараженных и минимум трое – в клубе украинца

В НБА продолжается подготовка к возобновлению сезона-2019/2020, который был остановлен из-за пандемии коронавируса. Так, баскетболисты лиги уже прошли обязательные тесты на наличие COVID-19. И уже есть больше десятка зараженных. напомним, что первые случаи инфицирования в клубах национальной ассоциации были обнаружены в команде Западной конференции – коронавирус диагностировали у Руди Гобера и Донована Митчелла из "Юты Джаз".

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На данный момент в результате проверок 16 из 302 тестов дали положительный результат – сообщает ESPN. Все заразившиеся игроки обязаны будут уйти на самоизоляцию и смогут вернуться к тренировочному процессу только после разрешения от медицинского персонала. Имена инфицированных баскетболистов не называются.

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Но ранее была подтверждена информация, что заразились Малкольм Брогдон ("Индиана Пэйсерс"), Никола Йокич ("Денвер Наггетс"), Джабари Паркер и Бадди Хилд ("Сакраменто Кингз"). Также коронавирус обнаружен у самого звездного украинского баскетболиста с зарплатой 4 млн долларов Алексея Лэня из того же "Сакраменто".

Реклама Алексей Лэнь в "Сакраменто" / Фото: Reuters В тренде "Каждое чемпионство дается все труднее": как "горняки" усложнили себе жизнь на пути к титулу

Сильнейшая баскетбольная лига мира НБА вернется после карантина 31 июля. К продолжению сезона допустят только 22 лучших клуба, а финальный поединок планируют сыграть не позднее 12 октября. Все оставшиеся матчи должны пройти в одном городе – Орландо. Однако перестановки в нынешнем календаре не влияют на планы НБА на следующий сезон, в котором также планируется проводить по 82 матча в регулярном чемпионате.

Смотрите, как баскетболист НБА Гобер рассказал о своем заражении

Баскетболист НБА Руди Гобер рассказал о своем заражении коронавирусом Видео: Reuters

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