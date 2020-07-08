С формы игроков убирают фамилии: что будут писать на майках после возобновления сезона

С маек баскетболистов НБА могут убрать имена. ЛНациональная ассоциация представила список надписей, которыми игроки могут заменить фамилию на своей форме во время рестарта сезона в Орландо. Лига и профсоюз разрешили игрокам заменить фамилию на майках заявлением о расовой и социальной справедливости. Ранее мы сообщали, что "Суперзлодей Танос" готовится к битвам в сильнейшей лиге мира.

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В перечне надписей, которые были представлены в Twitter НБА, вошли надписи "Жизни чернокожих важны", "Назови их имена", "Голосуй", "Я не могу дышать", "Правосудие", "Мир", "Равенство", "Свобода", "Хватит", "Власть народу", "Правосудие сейчас", "Услышьте нас", "Уважайте нас", "Слушайте нас", "Встаньте", "Реформа образования" и другие.

Некоторые игроки НБА уже определились со своими именами. Так, Руди Гобер из "Юта Джаз", Мейерс Леонард из "Майами Хит" и Юсуф Нуркич из "Портленд Трэйл Блэйзерс" предпочли надпись "Равенство". Кент Бэйзмор "Сакраменто Кингз" и Си Джей Макколлум из "Портленда" — "Реформа образования", Матисс Тибулл из "Филадельфия Сиксерс" и Мо Вагнер из "Вашингтон Уизардс" — "Голосуй", Ивица Зубац из "Лос-Анджелес Клипперс" — "Хватит".

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Напомним, что НБА вернется после карантина 31 июля в Орландо. Все матчи пройдут в одном городе. В рестарте примут участие 22 клуба, 13 команд будут представлять Западную конференцию, а 9 – Восточную.

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