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"Около половины людей в НБА заразится коронавирусом", – директор профсоюза игроков

19 марта, 10:50

Вадим Авдасев

Мишель Робертс не разделяет оптимизма в отношении того, что многим удастся избежать вируса

Во время пандемии коронавируса спортсмены и функционеры от спорта по-разному реагируют на происходящее. Так исполнительный директор профсоюза игроков НБА Мишель Робертс заявила, что половина людей, связанных с лигой, могут быть инфицированы коронавирусом. Хотя на данный момент известно о семи случаях обнаружения COVID-19 у игроков НБА. На днях мы сообщали, что четыре баскетболиста одного клуба НБА заразились коронавирусом. Среди больных в "Бруклин Нетс" – звездный Кевин Дюрант.

Кстати, самый полезный игрок НБА Яннис Адетокумбо на карантине решил поиграть на гитаре. А вот 64-летняя Мишель Робертс еще недавно не очень верила в быстрое распространение коронавируса, теперь же она заявляет:

"Многие из нас сдадут положительный тест. Даже если у нас не обнаружили вирус, мы можем быть инфицированы. Не собираюсь раскрывать личности потому, что это становится неким клеймом. Но я точно знаю, что будет больше игроков, больше сотрудников НБА и моих сотрудников, которые сдадут положительные тесты. Слышала, что 40-50% работающих в НБА будут заражены коронавирусом, сдали мы тест или нет".

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карантин заражение НБА коронавирус

Источник: ua.tribuna.com

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