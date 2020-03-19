"Около половины людей в НБА заразится коронавирусом", – директор профсоюза игроков

Во время пандемии коронавируса спортсмены и функционеры от спорта по-разному реагируют на происходящее. Так исполнительный директор профсоюза игроков НБА Мишель Робертс заявила, что половина людей, связанных с лигой, могут быть инфицированы коронавирусом. Хотя на данный момент известно о семи случаях обнаружения COVID-19 у игроков НБА. На днях мы сообщали, что четыре баскетболиста одного клуба НБА заразились коронавирусом. Среди больных в "Бруклин Нетс" – звездный Кевин Дюрант.
Кстати, самый полезный игрок НБА Яннис Адетокумбо на карантине решил поиграть на гитаре. А вот 64-летняя Мишель Робертс еще недавно не очень верила в быстрое распространение коронавируса, теперь же она заявляет:
"Многие из нас сдадут положительный тест. Даже если у нас не обнаружили вирус, мы можем быть инфицированы. Не собираюсь раскрывать личности потому, что это становится неким клеймом. Но я точно знаю, что будет больше игроков, больше сотрудников НБА и моих сотрудников, которые сдадут положительные тесты. Слышала, что 40-50% работающих в НБА будут заражены коронавирусом, сдали мы тест или нет".
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