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Оторвался за 11 минут: эффектный данк и блок-шот украинца Лэня в матче с "Быками"

7 ноября, 16:41

Алексей набрал шесть очков, а Святослав Михайлюк без очков помог выиграть "Детройту"

Алексей Лэнь

Алексей Лэнь / Фото: Reuters

В поединке регулярного чемпионата НБА против "Чикаго Буллз" (93:113) украинский центровой "Атланты Хоукс" Алексей Лэнь получил всего 11 минут игрового времени, но они получились очень запоминающимися. Ранее мы рассказывали, как ребята из "Бруклина" завалили украинца Михайлюка.

Алексей поставил эффектный блок-шот форварду "Чикаго" Чендлеру Хатчинсону и вколотил слэм-данк после красивой комбинации с Кевином Хуэртером. Всего же на свой счет в этом поединке Лэня записал шесть очков (2/3 двухочковых, 0/1трехочковых, 2/2 штрафных), четыре подбор и два блок-шота. А его "Хоукс" проиграли "Чикаго" 93:113 и теперь идут девятыми в Восточной конференции с тремя победами и четырьмя поражениями. Также мы писали, что звезда "Голден Стэйт" Стефен Карри поможет своей команде в ближайших матчах.

Смотрите данк в исполнении украинского большого:

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А теперь и блок-шот от Алексея:

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Второй украинец в НБА, защитник Святослав Михайлюк, выйдя со скамьи за "Детройт", отыграл 15 минут, очков не набрал (0/1 двухочковых, 0/1 трехочковых), но сделал 2 передачи, 2 подбора при 3 потерях. Его "Пистонс" переиграли "Нью-Йорк" 122:102 и занимают восьмое место на Востоке.

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НБА баскетболист Детройт Пистонс Алексей Лэнь Святослав Михайлюк Атланта Хокс слэм-данк

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