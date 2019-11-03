Как ребята из Бруклина завалили украинца Михайлюка: в победном матче Святослав отыграл 15 минут

Святослав Михайлюк / Фото: Reuters

Украинский защитник "Детройта" Святослав Михайлюк получает все больше времени в НБА. Недавно мы сообщали, что Михайлюк вышел впервые против чемпиона НБА и положил ему три трехи. В поединке с "Бруклином", который завершился победой "Пистонс" 113:109, Святослав вышел со скамьи запасных, отыграл 15 минут, набрал 3 очка (1/4 трехочковых), сделал 1 подбор в защите, 1 передачу и 1 блок-шот.

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Но зрителям за океаном больше запомнился не самый лучший эпизод с участием украинца. В конце первой четверти при счете 28:21 в пользу "Детройта" защитник "Бруклин Нетс" Спенсер Динуидди эффектным финтом перехитрил Михайлюка, который завалился на паркет. Правда, если присмотреться, то видно, что украинец упал не сам, а зацепился за ногу другого баскетболиста "Нетс". Тем временем Динуидди вышел на свободную позицию для броска, но, к счастью для команды Святослава, не смог реализовать попытку из-за дуги. Ранее мы также сообщали вам о побоище в матче НБА: центровые "Филадельфии" и "Миннесоты" не ограничились разборками в соцсетях.

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Смотрите, как Михайлюк не смог раскусить действия игрока "Бруклина" в атаке:

В турнирной таблице Восточной конференции с тремя победами и четырьмя поражениями "Детройт" занимает сейчас седьмое место, "Атланта" нашего Алексея Лэня идет девятая, но "Хоукс" в регулярном чемпионате провели на две игры меньше. Ранее мы писали, что звезда "Голден Стэйт" Стефен Карри не поможет своей команде в ближайших матчах.

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