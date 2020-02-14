Понаехало! Матч всех звезд НБА установил рекорд по иностранцам. Михайлюк подсобил

Святослав Михайлюк / Фото: Getty Images

Сегодня в Чикаго стартует звездный уик-энд НБА. Еще перед своим открытием он установил рекорд: впервые в подобном баскетбольном шоу в США примут участие сразу 19 неамериканских игроков. К слову, мы писали, что Михайлюк снялся в фотосессии перед Матчем всех звезд НБА.

Баскетболисты без американского паспорта сыграют в Чикаго в основном Матче всех звезд, Матче восходящих звезд, а также поучаствуют в разнообразных конкурсах. Внес свою лепту в установление рекорда и наш соотечественник. Напомним, Михайлюк получил приглашение на Матч восходящих звезд НБА. 22-летний Святослав стал единственным представителем своего клуба, "Детройт Пистонс" в уик-энде, а также всего вторым украинцем, который за всю историю пробился на матч молодых талантов.

Всего же эти 19 "варягов" представляют 15 стран. Кроме того, попутно установили еще два достижения. Никогда в главном Матче всех звезд не принимали участие восемь неамериканцев, а в стартовых пятерках не значился сразу квартет лигионеров.

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В Матче звезд выступят Яннис Адетокумбо (Греция), Лука Дончич (Словения), Джоэл Эмбиид и Паскаль Сиакам (оба – Камерун) – в старте; а также Руди Гобер (Франция), Никола Йокич (Сербия), Домантас Сабонис (Литва) и Бен Симмонс (Австралия).

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