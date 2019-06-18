Поверженный в финале НБА "Голден Стейт" выкупил газетную полосу, чтобы поздравить чемпионов

"Торонто Рэпторс" впервые в истории выиграли чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации

Чемпионский парад "Торонто". Фото: AFP

Баскетбольный клуб "Голден Стейт" оригинальным образом поздравил "Торонто" с первым в истории чемпионством, выкупив целую полосу в газете "Торонто Стар".

"Голден Стейт" поздравляет поздравляет "Торонто Рэпторс" с их историческим достижением и прибытием чемпионского трофея в город Торонто" – так подписано фото в газете, на котором защитник "Голден Стейт" Стефен Карри обнимает Кайла Лоури.

В шестом матче финальной серии НБА "Рэпторс" на выезде переиграл "Голден Стейт" со счетом – 114:110 (33:32, 27:25, 26:31, 28:22). "Торонто" выиграл серию 4-2 и стал чемпионом. Эта победа стала для клуба первой в истории.

Кадры последнего матча финальной серии "Торонто" – "Голден Стейт". Фото AFP

Напомним, вчера прошел чемпионский парад в Торонто. Во время торжества произошла стрельба, в результате инцидента была ранена женщина. Потом появилась информация о четырех пострадавших и троих задержанных.

Ранее мы писали, что Испанские баскетболисты Марк и Пау Газоли добились уникального достижения. Они стали первыми братьями, которые выигрывали чемпионство в Национальной баскетбольной ассоциации.

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