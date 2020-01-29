Появились новые жуткие фото с места крушения вертолета Коби Брайанта

Коби Брайант / Фото: Reuters

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Анонимный фотограф, случайно оказавшийся на месте трагедии, передал американскому FOX Sports два снимка, на которых запечатлен разбившийся вертолет "Черной Мамбы". По его словам, сразу после крушения, судно разлетелось на сотни мелких частей по склонам горы. Ранее мы рассказывали, что очевидец заснял, как вертолет Коби Брайанта заблудился в тумане.

"Мы с моим другом были обеспокоены собственной безопасностью, но все же решили подойти ближе к месту крушения в надежде помочь, но совершенно точно было понятно, что выживших не было. В тот момент мы даже не осознавали, что на борту находился Коби Брайант", – рассказал фотограф.

По последним данным, эксперты опознали тело Коби Брайанта и еще трех жертв катастрофы. Экспертам удалось подтвердить личности четырех из девяти человек, погибших при крушении вертолета в американском штате Калифорния 26 января.

Кстати, в США особым образом почтили память дочери Коби Брайанта. 13-летней Джиджи Брайант, погибшей вместе с легендарным отцом, прочили большое баскетбольное будущее.

Смотрите кадры падения вертолета, в котором летел Коби Брайант:

Падение вертолета Коби Брайанта Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

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