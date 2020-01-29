За полчаса до трагедии: очевидец заснял, как вертолет Коби Брайанта заблудился в тумане

В результате крушения погибли легендарный баскетболист, его дочь и еще семь пассажиров

Падение вертолета Коби Брайанта Видео: Reuters

В сети появилось видео, на котором запечатлен вертолет с легендарным баскетболистом Коби Брайантом на борту за полчаса до трагедии. На видео видно, что воздушное судно кружит над жилыми домами, как будто пытается найти в тумане правильный маршрут. Напомним, 26 января Коби Брайант погиб в автокатастрофе, вместе с ним летела его 13-летняя дочь Джанна и еще семь человек, никто не выжил. Ранее мы сообщали все подробности гибели Брайанта: причины, реакция, пророчества.

"Я пытаюсь фотографировать или записать на видео все странные вещи, происходящие над моим домом в Глендейле, Калифорния. К сожалению, я не осознавал, что снимал вертолет с Коби Брайантом, его дочерью и другими пассажирами за 31 минуту до аварии", – написал пользователь в Twitter.

Кстати, в США особым образом почтили память дочери Коби Брайанта. 13-летней Джиджи Брайант, погибшей вместе с легендарным отцом, прочили большое баскетбольное будущее.

Как мы писали ранее, если бы не пилот Коби Брайанта, жертв после крушения могло бы быть больше. Ара Зобаян в последний момент увел геликоптер от жилого пригорода Лос-Анджелеса – Глендейла.

Брайант провел в НБА 20 сезонов в форме "Лос-Анджелес Лейкерс", 18 раз вызывался на Матчи всех звезд, 5 раз становился чемпионом НБА. Он занимал третье место по очкам за всю историю НБА, уступая Кариму Абдул-Джаббару и Карлу Мэлоуну.

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

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