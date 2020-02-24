Провал украинской звезды НБА: Михайлюк набрал всего пять очков и проиграл "Портленду"

За 15 минут на паркете Святослав сделал всего два точных броска, а его "Детройт" уступил "блэйзерам"

Легкий форвард "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк провел не самый удачный матч в регулярном чемпионате НБА против "Портленд Трэйл Блэйзерс". Команда украинца на выезде была обыграна 107:104 из-за провалов в первом и четвертом отрезках поединка (40:24, 13:27, 27:34, 27:19).

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Украинский баскетболист, получающий за океаном 1 452 273 доллара в год, появился в старте на игру с "Портлендом" и провел на паркете больше 15 минут. Однако за это время Михайлюк набрал всего лишь пять очков, сделал один подбор и отдал две передачи. При этом Святослав реализовал лишь два броска из пяти, попутно совершив один фол.

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Отметим, что поединок против "Блейзерс" стал для Святослава Михайлюка 49-м в нынешнем сезоне НБА. На данный момент его "Детройт" занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции – по сравнению с "Орландо", который идет восьмым и, по состоянию на сейчас, проходит в плей-офф, команда украинца имеет на 10 процентов хуже показатель выигранных матчей.

Обзор игры Михайлюка против "Портленда"

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Ранее мы рассказывали, что Михайлюк вышел на Матч восходящих звезд НБА в патриотических кроссовках. Сзади на них был герб Украины. Также вспомнил парень и клуб "Черкасские мавпы", который его воспитал, – сбоку на обуви хорошо заметно его эмблема.

Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

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