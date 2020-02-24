Прямая трансляция церемонии прощания с легендой баскетбола Коби Брайантом

Сегодня, 24 февраля, на арене "Стейплс-центр" в Лос-Анджелесе состоится церемония прощания с легендарным баскетболистом "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайантом. Напомним, Коби Брайаон погиб в результате падения вертолета 26 января возле Калабаса – пригорода Лос-Анджелеса. На борту вертолета Sikorsky S-76 находилось девять человек, в том числе и 13-летня дочь Брайанта Джианна-Мария Оноре – все пассажиры погибли.

Последний маршрут Коби: карта рокового полета, запись переговоров с диспетчером и мнение пилота.

Дату прощания выбрали неслучайно. Большую часть своей карьеры Коби выступал под 24-м номером, а февраль – второй месяц года, именно под вторым номером играла в детской команде Джианна, которую отец ласково называл Джиджи.

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Одной из причин падения вертолета называют туман. Ранее мы сообщали, что вертолет, на котором разбился Коби Брайант, не имел лицензии для полета во время тумана. Американская вертолетная компания Island Express Helicopters, чей вертолет потерпел крушение 26 января, имела федеральную полетную лицензию, которая ограничивала полеты в определенных погодных условиях. Это означает, что пилоты могли летать только днем, если они имеют хороший обзор.

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Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. В последнем матче в карьере он набрал 60 очков в поединке против "Юта Джаз". Брайант является пятикратным чемпионом НБА, 18 раз он участвовал в Матче звезд НБА, в составе сборной США дважды побеждал на Олимпийских играх. За свою карьеру он провел 1346 игры и заработал 33643 очков (25 в среднем за игру).

Как болельщики прощались с Коби Брайантом сразу после трагедии:

Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

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