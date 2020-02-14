"Самая худшая диета в мире": что ест лучший игрок планеты

Леброн Джеймс / Фото: Reuters

Бывший партнер Леброна Джеймса по "Кливленду" форвард Тристан Томпсон рассказал, какой своеобразной диеты придерживается звезда НБА и "Лос-Анджелес Лейкерс". Ранее мы сообщали, что в память о погибшем Коби Брайанте "Король" Джеймс сделал татуировку.

Томпсон до сих пор не понимает, как организм Леброна сжигает все сладости, которые он ест.

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"У ЛеБрона худшая диета в мире. Спросите у него, что он ест на завтрак. Это около пяти французских тостов, которые окунаются в сироп с клубникой и бананами. А после этого омлет из четырех яиц. А потом он идет и просто забивает сверху через кого-то. Как это может работать? Он ест десерты во время каждого приема пищи. Он ест так, что ты не понимаешь, как это работает. Леброн – уникальный экземпляр. Он любит сладости. Он ест десерты и французские тосты. Просто невероятно, как его тело сжигает все это", – цитирует Томпсона Talk Basket. В тренде УЕФА исключил "Манчестер Сити" из еврокубков на два года: "жесть" для Зинченко и Гвардиолы

Смотрите также, как болельщики "Лос-Анджелес Лейкерс" устроили мемориал погибшего Коби Брайанта возле "Стейплс-центра" – домашней арены "озерных". А также возле академии Брайанта. Жители и гости Лос-Анджелеса несли к арене цветы, венки, воздушные шары, мячи и игровые майки Брайанта в "Лейкерс", а из зажженных свечей выложили имя – Коби.

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