Море слез и людей в желтом: как со свечами и мячами в Лос-Анджелесе почтили память Коби Брайанта

Мемориал Коби Брайанта / Фото: Reuters

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Сразу после сообщения о гибели легендарного баскетболиста НБА и "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанта болельщики "озерных" начали подтягиваться к домашней арене клуба, "Стейплс-центру", где 26 января создали мемориал в честь Черной мамбы, как окрестили игрока во время его выступления в Лиге.

Жители и гости Лос-Анджелеса несли к арене цветы, венки, воздушные шары, мячи и игровые майки Брайанта в "Лейкерс", а из зажженных свечей выложили имя "Коби". Даже мужчины не скрывали своих слез. Ранее мы сообщали, что игроки НБА почтили память погибшего Коби Брайанта по-баскетбольному.



Фото Reuters

Еще один мемориал создали у академии Коби Брайанта, куда, предварительной информации и летел 26 января 41-летний баскетболист со своей 13-летней дочерью Джианной. Однако по пути произошло крушение вертолета, в результате которого ни легенда НБА, ни его дочь, ни остальные семь пассажиров не выжили. Отметим, что дочь Брайанта подавала большие надежды: Джианна-Мария Оноре могла стать великой баскетболисткой.

О деталях крушения вертолета Брайанта рассказал очевидец:

"Это было неправильно. Он летел очень низко. Я видел, как вертолет падал и трещал. Но это было трудно разглядеть в деталях, потому что было очень туманно. Потом был большой огненный шар, никто не мог пережить это", — приводит слова Джерри Кочаряна Los Angeles Times.

Смотрите кадры с места падения вертолета Коби Брайанта

Падение вертолета Коби Брайанта Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

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