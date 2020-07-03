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Сайт для взрослых спасет игроков НБА от одиночества "веселой беседой, стриптиз-шоу и многим другим..."

3 июля, 15:54

Елена Павлова Елена Павлова

В их распоряжении будет множество прекрасных моделей

Во время пандемии коронавируса и долгой паузы в соревнованиях спортсменов поддерживают по-разному. Так, один из американских вебкам-сайтов для взрослых готов предоставить баскетболистам и тренерами НБА бесплатный доступ к премиум-аккаунтам. Ранее мы сообщали, что порносайт заинтересовался названием стадиона "Барселоны".

"Если они почувствуют себя одиноко или им понадобится дополнительная мотивация перед важной игрой, им всего лишь необходимо использовать свои учетные данные для VIP-членства, чтобы войти на сайт. В их распоряжении будет множество прекрасных моделей. Девушки помогут обеспечить дружеское общение, поддержать веселую беседу, покажут стриптиз-шоу и многое другое", – отмечается в заявлении сайта.

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Леброн Джеймс готовится к возобновлению чемпионата НБА/Фото Los Angeles Lakers

Леброн Джеймс готовится к возобновлению чемпионата НБА/Фото Los Angeles Lakers

Напомним, что НБА вернется после карантина 31 июля в Орландо. Все матчи пройдут в одном городе. В рестарте примут участие 22 клуба, 13 команд будут представлять Западную конференцию, а 9 – Восточную. Приезд родных и близких разрешен не с самого начала и при условии соблюдения жестких протоколов безопасности. А журналист ESPN Стивен Эй Смит заявил, что рестарт сезона может быть сорван из-за сексуальной неудовлетворенности игроков.

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Алексей Лэнь в игре "Сакраменто" против "Торонто", 15 очков, 2 блок-шота, 7 подборов

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одиночество НБА баскетболист порносайт

Источник: Чемпионат

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