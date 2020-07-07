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Сборная Украины едет на чемпионат Европы в сентябре: турниры возвращаются уже в 2020-м

7 июля, 16:20

Елена Павлова Елена Павлова

Континентальное первенство будет принимать Бельгия

Международная федерация баскетбола объявила о возобновлении сезона в баскетболе 3х3 и проведении чемпионата Европы, который с 24 по 26 сентября будет принимать бельгийский Антверпен. Ранее суперданк украинца назвали лучшим моментом чемпионата мира по баскетболу 3х3.

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Квалификационные турниры были отменены, поэтому к 10 командам в мужской и женской сетках, которые попали в основную часть соревнований, добавились еще по две сборные в соответствии с совместным рейтингом федераций в баскетболе 3х3. Таким образом, был сформирован список участников чемпионата Европы-2020 в мужской и женской сетках. И в обоих турнирах будет представлена сборная Украины.

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Мужчины: УКРАИНА, Бельгия, Эстония, Франция, Германия, Италия, Латвия, Нидерланды, Польша, Румыния, Россия, Сербия.

Баскетбол 3х3
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Баскетбол 3х3 / Фото: Федерация баскетбола Украины

Женщины: УКРАИНА, Бельгия, Беларусь, Эстония, Франция, Германия, Италия, Латвия, Нидерланды, Польша, Румыния, Россия.

Принимающая сторона будет обязана придерживаться выполнения требований мер безопасности, которые были разработаны Медицинской консультативной группой ФИБА по распространению COVID-19. Напомним, что в прошлом году мужская и женская сборные Украины на Евро остановились на стадии 1/4 финала.

Мы также сообщали, что Евробаскет пришлось перенести на 2022 год из-за пандемии коронавируса.

Смотрите также, как мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 стала вице-чемпионом мира

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