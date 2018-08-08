Тони Паркер попрощался с "Сан-Антонио", в котором отыграл 17 лет

Защитник сборной Франции Тони Паркер попрощался с болельщиками "Сан-Антонио". Он написал объемное открытое письмо на The Players Tribune. 36-летний баскетболист ранее подписал контракт с "Шарлотт". Он 17 лет провел в "Сан-Антонио", с которым выигрывал титулы в 2003, 2005, 2007 и 2014 годах.

"Спасибо, "Сан-Антонио"! Это была лучшая работа на планете. В том числе благодаря болельщикам, которые все время были на моей стороне. Только "Сан-Антонио" я могу назвать своим настоящим домом", – написал Тони Паркер.

Напомним, что Тони Паркер – один из самых высокооплачиваемых спортсменов Франции, он по этому показателю уступает только футболисту "Манчестер Юнайтед" Полю Погба.

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