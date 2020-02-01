Украинец бок о бок с первыми людьми НБА: Михайлюк прокомментировал свое участие в Звездном уикенде

Михайлюк в игре с "Вашингтоном" / Фото: Reuters

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Украинский атакующий защитник "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк прокомментировал свой вызове на Матч восходящих звезд НБА. Сви, как его называют за океаном, сыграет за сборную мира против американцев. Состоится Звездный уикенд 16-17 февраля в Чикаго.

"Мне нужно просто продолжать играть и концентрироваться на следующем матче, – заявил Михайлюк. – Для меня многое значит тот факт, что я буду частью Звездного уикенда, буду играть с баскетболистами НБА, которые туда вызваны. Я буду радоваться и получать удовольствие от пребывания в Чикаго, поскольку меня отобрали для участия в этой игре. Думаю ли я о приглашении на конкурс трехочковых? Нет, об этом я не думаю. Если вызовут, буду участвовать. Если нет, то так тому и быть. За последний месяц я стал играть намного увереннее. Если игроку дают много времени, он становится увереннее в себе. Много минут позволяют тебе приспособиться к атакующей и защитной манере игры в НБА".

Главный тренер "Пистонс" Дуэйн Кейси также прокомментировал прогресс украинского защитника для The Detroit News:

"Михайлюк на пути к тому, чтобы стать одной из ключевых фигур нашей команды в качестве шутера и игрока, умеющего создавать моменты после дриблинга. Во время травмы Люка Кеннарда Михайлюк доказал, что может разыгрывать мяч, разыгрывать пик-н-роллы. Этот парень впитывает все, как губка. На него можно положиться, можно тренировать и обучать его. Михайлюк изучает игру. Его будущее будет светлым, если он продолжит работать. Но он действительно должен продолжать усердно трудиться, потому что ничего не дается легко".

Михайлюк стал всего вторым нашим соотечественником в истории, кто удостоился подобной чести. 23 года назад, в 1997-м, на матч молодых звезд приглашали украинского центрового Виталия Потапенко. А недавно мы писали, что без Михайлюка в стартовом составе "Детройт" проиграл "Бруклину" в регулярном чемпионате НБА.

Также читайте о том, что НБА изменила формат Матча всех звезд в память о Коби Брайанте.

Смотрите, как тренируется Святослав Михайлюк в НБА

Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

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