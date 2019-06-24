Украинец победил в зрелищном конкурсе данков на чемпионате мира

Баскетболист из Украины выиграл за счет дополнительной попытки

Вадим Поддубченко. Фото: Instagram

Украинец Вадим Поддубченко одержал победу в конкурсе данков на чемпионате мира по баскетболу 3х3, который проходил в Амстердаме. Поддубченко добыл "золото" соревнований благодаря дополнительной попытке в борьбе с поляком Петром Грабовски. Перед этим оба участника за три попытки набрали по 87 очков.

Это уже третья победа для Украины в конкурсе данков на чемпионатах мира по баскетболу 3х3. Ранее лучшим дважды становился Дмитрий Кривенко (2016, 2018).

23 Июн 2019 в 2:59 PDT INSTAGRAM (@fiba3x3)

Напомним, что вчера определились чемпионы мира по баскетболу 3 на 3 у мужчин и женщин. В соревновании мужчин золотые медали завоевали баскетболисты из США, а в женском соревновании победу отпраздновала команда Китая. Мужская сборная Украины стала восьмой в мире, а женская – 14-й.

Ранее стали известны возможные соперники "Киев-Баскета" в Лиге чемпионов. Столичный клуб стартует с квалификации престижного еврокубка.

Ранее мы писали, что баскетбольный клуб "Голден Стейт" оригинальным образом поздравил "Торонто" с первым в истории чемпионством, выкупив целую полосу в газете "Торонто Стар".

В шестом матче финальной серии НБА "Рэпторс" на выезде переиграл "Голден Стейт" со счетом – 114:110 (33:32, 27:25, 26:31, 28:22). "Торонто" выиграл серию 4-2 и стал чемпионом. Эта победа стала для клуба первой в истории.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украинец победил в зрелищном конкурсе данков на чемпионате мира". Другие Новости баскетбола смотрите в блоке "Последние новости"