Украинец вот-вот "наденет корону": стало известно, когда Лэнь дебютирует в НБА за "Сакраменто"

Алексей Лэнь / Фото: Reuters

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Стало известно, когда украинский центровой "Сакраменто Кингз" Алексей Лэнь дебютирует за "Королей", куда был обменен из "Атланта Хоукс" на этой неделе. На паркет в форме калифорнийцев наш большой выйдет в понедельник в матче регулярного чемпионата НБА против "Милуоки Бакс". Об этом сообщает The Sacramento Bee.

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Украинский центровой пропустил сегодняшний матч против "Майами Хит" и не сыграет завтра против "Сан-Антонио Сперс". В целом Лэнь пропустил 10 последних матчей из-за травмы бедра, полученной еще в качестве игрока "Атланта Хоукс". При переходе в новый клуб Алексей сохранил свой прежний номер – "25".

Отметим, что после обмена Лэнь перебрался из Восточной конференции в Западную. Нельзя сказать, что дела у "Сакраменто" в турнирном плане значительно лучше, чем у "Атланты", но "Кингз" добыли 20 побед против 14 у "Хоукс" и находятся в шести победах от 8 места на Западе, дающее право на плей-офф.

Напомним, украинец Лэнь выступал за "Атланту" полтора сезона, а до этого четыре года отыграл за "Финикс Санз".

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