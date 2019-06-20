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Украинская тройка обыграла Эстонию на чемпионате мира по баскетболу

20 июня, 14:32

В заключительном матче группового этапа наша команда встретится с Монголией

Фото: Федерация баскетбола Украины

Мужская сборная Украины выиграла матч третьего тура группового раунда чемпионата мира по баскетболу 3х3, обыграв команду Эстонии. Подопечные Олега Юшкина сделали рывок на старте игры (7:3), однако позволили сопернику вернуться и сравнять счет.

Эстонцы не отпускали наших ребят далеко, но и вперед ни разу не выходили. При счете 13:13 украинской сборной удалось отзащищаться и набрать победные очки в этом матче – 15:13.

Заключительный матч группового раунда сборная Украины сыграет сегодня, 20 июня, в 14:50 против Монголии. Напомним, что из группы, в которой выступают 5 команд, в плей-офф выходят две сборные. На старте турнира Украина обыграла Пуэрто-Рико и уступила России.

Украина – Эстония 15:13
Украина: Закурдаев – 6, Тимофеенко – 4, Сизов – 3, Давидюк – 2

В 2016 году наши девушки завоевали на чемпионате мира 3х3 серебряные медали:

Напомним, вчера прошел чемпионский парад в Торонто. Во время торжества произошла стрельба, в результате инцидента была ранена женщина. Потом появилась информация о четырех пострадавших и троих задержанных.

Ранее мы писали, что Испанские баскетболисты Марк и Пау Газоли добились уникального достижения. Они стали первыми братьями, которые выигрывали чемпионство в Национальной баскетбольной ассоциации.

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Тег чемпионат мира, сборная Украины по баскетболу, баскетбол 3 на 3

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Источник:

Федерация баскетбола Украины

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