Украинская тройка обыграла Эстонию на чемпионате мира по баскетболу
В заключительном матче группового этапа наша команда встретится с Монголией
Мужская сборная Украины выиграла матч третьего тура группового раунда чемпионата мира по баскетболу 3х3, обыграв команду Эстонии. Подопечные Олега Юшкина сделали рывок на старте игры (7:3), однако позволили сопернику вернуться и сравнять счет.
Эстонцы не отпускали наших ребят далеко, но и вперед ни разу не выходили. При счете 13:13 украинской сборной удалось отзащищаться и набрать победные очки в этом матче – 15:13.
Заключительный матч группового раунда сборная Украины сыграет сегодня, 20 июня, в 14:50 против Монголии. Напомним, что из группы, в которой выступают 5 команд, в плей-офф выходят две сборные. На старте турнира Украина обыграла Пуэрто-Рико и уступила России.
Украина – Эстония 15:13
Украина: Закурдаев – 6, Тимофеенко – 4, Сизов – 3, Давидюк – 2
В 2016 году наши девушки завоевали на чемпионате мира 3х3 серебряные медали:
Напомним, вчера прошел чемпионский парад в Торонто. Во время торжества произошла стрельба, в результате инцидента была ранена женщина. Потом появилась информация о четырех пострадавших и троих задержанных.
Ранее мы писали, что Испанские баскетболисты Марк и Пау Газоли добились уникального достижения. Они стали первыми братьями, которые выигрывали чемпионство в Национальной баскетбольной ассоциации.
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