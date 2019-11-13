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Украинский гигант с зарплатой 4 млн долларов выдал лучший матч сезона: и это – после травмы!

13 ноября, 09:57

Центровой "Атланты" набрал 17 очков, поспособствовав победе своей команды над "Денвером"

Алексей Лэнь

Алексей Лэнь / Фото: AFP

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лэнь провел свою лучшую игру в нынешнем сезоне НБА. Наш гигант с зарплатой в 4 160 000 долларов в год набрал 17 очков и совершил 7 подборов в матче с "Денвером", который завершился в пользу клуба Лэня – 125:121.

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Отметим, что Алекс Лэнь провел на паркете 22 минуты, реализовав 6 из 8 бросков с игры (1 из 2 трехочковых). Также в его активе 1 ассист и 1 блок-шот. А коэффициент "+/-" украинца составил "плюс 18".

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Столь результативная игра Алексея Лэня стала удивительной в виду того, что его участие в поединке с "Денвером" вообще было под вопросом. Как мы сообщали, в воскресном матче с "Портлендом" Лэнь подвернул левый голеностоп. Также в предсезонке его беспокоила спина. Тем не менее все это не помешало украинцу блеснуть в противостоянии с "Денвером".

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баскетбол НБА Алексей Лэнь

Источник: Сегодня|Спорт

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