Украинский гигант с зарплатой 4 млн долларов выдал лучший матч сезона: и это – после травмы!

Алексей Лэнь / Фото: AFP

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лэнь провел свою лучшую игру в нынешнем сезоне НБА. Наш гигант с зарплатой в 4 160 000 долларов в год набрал 17 очков и совершил 7 подборов в матче с "Денвером", который завершился в пользу клуба Лэня – 125:121.

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Отметим, что Алекс Лэнь провел на паркете 22 минуты, реализовав 6 из 8 бросков с игры (1 из 2 трехочковых). Также в его активе 1 ассист и 1 блок-шот. А коэффициент "+/-" украинца составил "плюс 18".

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Столь результативная игра Алексея Лэня стала удивительной в виду того, что его участие в поединке с "Денвером" вообще было под вопросом. Как мы сообщали, в воскресном матче с "Портлендом" Лэнь подвернул левый голеностоп. Также в предсезонке его беспокоила спина. Тем не менее все это не помешало украинцу блеснуть в противостоянии с "Денвером".

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