Украинский игрок НБА Михайлюк может получить гражданство США: названо главное условие

Украинский защитник клуба НБА "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк рассказал, почему многие баскетболисты в США не доходят до своего максимума, а также признал, что не исключает получения гражданства США. Ранее Михайлюк рассказал, как сходил с ума во время изоляции в Детройте.

"Есть много игроков, в кругу которых есть люди, желающие просто заработать на них деньги, и эти люди будут говорить то, что ты хочешь услышать. Если тренер будет постоянно говорить, что ты работаешь лучше всех и будешь лучшим игроком в мире, то этот человек, скорее всего, просто хочет, чтобы вы и дальше были друзьями, чтобы ты давал ему подарки, деньги. Такого много в США, поэтому многие игроки не доходят до своего максимума, даже если у них есть очень и очень большой талант.

Самостоятельно добиться успеха тяжелее, чем с людьми, которым ты доверяешь, которые верят в тебя. Возможно, конечно, но тяжелее", – признает Святослав.