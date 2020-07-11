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Украинский игрок покидает "Барселону" из-за недостатка практики ради другого гранда

11 июля, 15:23

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Баскетболист Артем Пустовой близок к переходу в испанскую "Валенсию"

Центровой сборной Украины Артем Пустовой собирается в ближайшее время менять клуб. 28-летний баскетболист последние два сезона провел в составе "Барселоны", однако особым доверием у сербского тренера-ветерана Светислава Пешича не пользовался. Правда, в начале июля "Барселона" неожиданно сменила главного тренера.

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Смена рулевого произошла после того, как "Барселона" проиграла "Басконии" в финале чемпионате Испании. Теперь каталонской командой будет руководить литовский специалист Шарунас Ясикявичус. Однако новый наставник предпочитает центровых другого типа и хочет видеть в своей команде игрока "Валенсии" Майка Тоби. В связи с этим клубы ведут разговоры о возможном обмене. Так что трансфер Пустового в "Валенсию" выглядит вероятным, тем более, сообщает basket.com.ua, этот клуб заинтересован в услугах украинца.

"Валенсия" в полуфинале чемпионата Испании всего два очка уступила "Басконии" – будущему победителю. Также команда участвует в Евролиге – элитном клубном турнире Старого Света. В "Валенсии" Артем должен помочь в передней линии Бояну Дублевичу и Деррику Уильямсу.

Читайте также о том, что украинского центрового НБА не пускают в лагерь команды.

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