Умер человек, сделавший НБА одной из самых интересных и дорогих лиг планеты

Дэвид Стерн / Фото: nba.com

В первый день 2020 года (2 января по киевскому времени) в США умер Дэвид Стерн – бывший комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации. Как мы писали, три недели назад Стерн потерял сознание в одном из ресторанов Нью-Йорка. Больше в сознание он не приходил.

Все время после 13 декабря он находился в критическом состоянии после кровоизлияния в мозг. Даже экстренная операция не помогла одному из самых успешных функционеров спорта в мире. Стерн занимал пост комиссионера НБА на протяжении 30 лет – с 1984-го по 2014 год. За это время лига, которая стояла на грани финансового краха, превратилась в один из самых привлекательных продуктов как с финансовой, так и со спортивной точек зрения.

К слову, впервые в истории НБА три брата одновременно сыграли в одном матче.

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За время руководства Стерна в НБА появились семь новых клубов: "Шарлотт Хорнетс" (позже переехавший в Нью-Орлеан и ставший "Пеликанс"), "Миннесота Тимбервулвз", "Майами Хит", "Орландо Мэджик", "Ванкувер Гризлиз" (ныне базируется в Мемфисе), "Торонто Рэпторс" и "Шарлотт Бобкэтс".

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