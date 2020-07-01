В НБА нашли способ, как убрать из трансляций матчей ругательства игроков

Матчи будут проходить без зрителей, поэтому эмоции игроков будет слышно очень отчетливо

Организаторы НБА рассматривают возможность трансляции матчей самой популярной баскетбольной лиги мира с задержкой, чтобы можно было вырезать ругательства игроков. Как известно, из-за пандемии коронавируса матчи будут проходить при пустых трибунах. Во время игры на эмоциях могут сказать что-то не то, а в пустом зале все звуки будет слышно намного лучше, поэтому зрителям могут показывать уже отредактированный вариант поединка. Об этом в интервью CBS Sports рассказал комиссионер НБА Адам Сильвер.

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