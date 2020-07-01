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В НБА нашли способ, как убрать из трансляций матчей ругательства игроков

1 июля, 17:11

Александр Трикиша Александр Трикиша

Матчи будут проходить без зрителей, поэтому эмоции игроков будет слышно очень отчетливо

Организаторы НБА рассматривают возможность трансляции матчей самой популярной баскетбольной лиги мира с задержкой, чтобы можно было вырезать ругательства игроков. Как известно, из-за пандемии коронавируса матчи будут проходить при пустых трибунах. Во время игры на эмоциях могут сказать что-то не то, а в пустом зале все звуки будет слышно намного лучше, поэтому зрителям могут показывать уже отредактированный вариант поединка. Об этом в интервью CBS Sports рассказал комиссионер НБА Адам Сильвер.

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Ранее был опубликован регламент и расписание возвращения НБА после карантина. 30 июля состоится противостояние фаворитов сезона – "Лейкерс" и "Клипперс".

Ранее мы писали, что украинский клуб отыскал нового тренера аж в Японии, но паспорт у него американский. 39-летний американский специалист Крис Томас из США успел поработать и в сборной Словении.

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Также сообщалось, что легендарный Шакил О'Нил не будет снимать фильм о себе из-за смерти друга. Центровой не хочет, чтобы в сериале сложилось неправильное мнение о Коби Брайанте, погибшем в авиакатастрофе в январе этого года.

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Майкл Джоржан поймал марлина весом в 200 килограмм. Источник:twitter.com/KWOnAir Видео: Twitter
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баскетбол трансляция НБА

Источник: Сегодня|Спорт

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