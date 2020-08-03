В соцсетях опубликовали фотографию помидора, как две капли воды похожего на легенду НБА

В социальных сетях опубликовали фотографию помидора, в котором болельщики НБА узнали легендарного баскетболиста клуба "Бостон Селтикс" Ларри Берда. Сходство и вправду имеется. Фанаты прославленного спортсмена стразу принялись с помощью фотошопа менять лицо прославленного спортсмена на этот томат, отмечая: "Извините, но они действительно очень похожи".

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Отметим, что 49-летний Ларри Берд является членом Зала славы и считается одним из лучших игроков в истории НБА. Всю карьеру он провел в "Бостон Селтикс". Берд – олимпийский чемпион (1992), чемпион Универсиады 1977 года, трехкратный чемпион НБА (1981, 1984, 1986), трижды признававшийся MVP сезона в НБА (1984, 1985, 1986), 10 раз входил в символические сборные сезона. А после завершения спортивной карьеры Ларри признавался лучшим тренером и менеджером года.

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Ранее мы писали, что на лучшего баскетболиста мира всех времен Майкла Джордана свалилось неожиданное наследство. Легендарному игроку "Чикаго Буллз" досталось немного деньжат от его тренера по студенческой лиге.

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