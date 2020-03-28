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В женской НБА зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

28 марта, 13:39

Вадим Авдасев

Американская баскетболистка Сидни Уиз подхватила инфекцию в Испании

В Женской национальной баскетбольной ассоциации случилось первое заражение коронавирусом. Игры ВНБА проводят преимущественно летом, чтобы в течение европейского сезона с осени по весну баскетболистки могли выступать в других чемпионатах. Первым игроком элитной лиги, у которой обнаружили коронавирус, стала американка Сидни Уиз. К слову, баскетболист, остановивший чемпионат НБА, вылечился от коронавируса.

24-летняя Сидни выступает в Америке за "Лос-Анджелес Спаркс", а в Европе играла в Испании. Именно там она и подхватила вирус перед возвращением домой. Об этом сама баскетболистка рассказала в соцсетях.

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Читайте также: испанцы поддержали украинского спортсмена, который заразился коронавирусом.

Сейчас Уиз находится на карантине дома, в Аризоне. Позитивный тест она сделала в среду, 25 марта. На данный момент баскетболистка чувствует себя хорошо. Напомним, в мужской НБА заразилось значительно больше. Так в "Бруклин Нетс" коронавирусом заразилось четыре игрока, в том числе и звездный Кевин Дюрант.

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