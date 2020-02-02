Великим и не снилось: два исторических достижения НБА от "первопроходца"

Дэмиан Лиллард / Фото: Reuters

В матче регулярного чемпионата НБА против "Юта Джаз" (124:107) разыгрывающий "Портленд Трэйл Блэйзерс" Дэмиан Лиллард набрал 51 очко – 17/29 с игры, 9/15 из-за дуги, 8/8 штрафных – и сделал 12 передач и установил два исторических рекорда Национальной Ассоциации.

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За прошлые шесть матчей в составе "первопроходцев" Лиллард набирал в среднем 48,8 очка и отдавал 10,3 результативных паса. Эта серия действительно впечатляет, а Дэмиан стал первым игроком в истории НБА, который набрал в среднем 45+ очков и 10+ передач на отрезке из шести игр. Кроме того, он первым в истории Лиги забивал не менее шести трехочковых на дистанции из шести встреч.

Во время такого ударного отрезка Лилларда "Портленд" уступил лишь в одном из шести поединков и поднялся на 9 место в Западной конференции. Отметим, что 29-летний Лиллард играет в "Портленде" с 2012 года, когда он был выбран на драфте под №6. В 2013-м он стал лучшим новичком НБА и уже пять раз выбирался на Матч всех звезд НБА. Ранее мы сообщали, что названы фамилии тренеров, которые возглавят команды Леброна и Янниса в Матче звезд.

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