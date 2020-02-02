Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,92
27,48

Великим и не снилось: два исторических достижения НБА от "первопроходца"

2 февраля, 11:21

Защитник "Портленда" Дэмиан Лиллард провел ударную серию из шести матчей

Дэмиан Лиллард

Дэмиан Лиллард / Фото: Reuters

В матче регулярного чемпионата НБА против "Юта Джаз" (124:107) разыгрывающий "Портленд Трэйл Блэйзерс" Дэмиан Лиллард набрал 51 очко – 17/29 с игры, 9/15 из-за дуги, 8/8 штрафных – и сделал 12 передач и установил два исторических рекорда Национальной Ассоциации.

Читайте также: Первый матч после гибели Брайанта: "Лейкерс" дарили футболки "8" и "24", игроки нарушали и плакали

Реклама

За прошлые шесть матчей в составе "первопроходцев" Лиллард набирал в среднем 48,8 очка и отдавал 10,3 результативных паса. Эта серия действительно впечатляет, а Дэмиан стал первым игроком в истории НБА, который набрал в среднем 45+ очков и 10+ передач на отрезке из шести игр. Кроме того, он первым в истории Лиги забивал не менее шести трехочковых на дистанции из шести встреч.

В тренде
"Вест Хэм" – "Ливерпуль": онлайн трансляция матча Премьер-лиги
Деклан Райс - самый дорогой футболист в составе "Вест Хэма"

Во время такого ударного отрезка Лилларда "Портленд" уступил лишь в одном из шести поединков и поднялся на 9 место в Западной конференции. Отметим, что 29-летний Лиллард играет в "Портленде" с 2012 года, когда он был выбран на драфте под №6. В 2013-м он стал лучшим новичком НБА и уже пять раз выбирался на Матч всех звезд НБА. Ранее мы сообщали, что названы фамилии тренеров, которые возглавят команды Леброна и Янниса в Матче звезд.

Ранее мы сообщали, что в память о Коби НБА изменила формат Матча звезд-2020.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

рекорд НБА баскетболист Юта Джаз Дамиан Лиллард Портленд Трэйл Блэйзерс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Названа вероятная причина падения вертолета с Коби Брайантом
Названа вероятная причина падения вертолета с Коби БрайантомБаскетбол
"Ты вдохновлял этот мир": Коби Брайанта оплакивают Шакил О′Нил и звезды НБАБаскетбол
Крик и ужас на лицах: поцелуй влюбленных на баскетболе сорвала бутылка
Крик и ужас на лицах: поцелуй влюбленных на баскетболе сорвала бутылка "колы"Баскетбол
Смерть легенды: все о крушении вертолета баскетболиста Коби Брайанта – причины, реакция, пророчества
Смерть легенды: все о крушении вертолета баскетболиста Коби Брайанта – причины, реакция, пророчестваБаскетбол
Вертолет, на котором разбился Коби Брайант, не имел лицензии для полета во время тумана
Вертолет, на котором разбился Коби Брайант, не имел лицензии для полета во время туманаБаскетбол
"Я передал ей свои гены": кем была погибшая дочь Коби Брайанта ДжиджиБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...