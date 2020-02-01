Первый матч после гибели Брайанта: "Лейкерс" дарили футболки "8" и "24", игроки нарушали и плакали

Леброн Джеймс и игроки "Лейкерс" почтили память Брайанта / Фото: Reuters

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"Лос-Анджелес Лейкерс" провели первый матч послегибели легенды клуба Коби Брайанта. В матче регулярного чемпионата НБА "озерные" играли против "Портленда" (119:127). Работники "Стейплс-центра" на каждое сиденье арены, вмещающей 20 000 зрителей, заранее положили по джерси с фамилией Коби Брайанта двух видов – с номерами "8" и "24" под которыми в Калифорнии играл Коби.

Болельщики "Лейкерс" в футболках Коби Брайанта / Фото: Reuters

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Также перед матчем "Лейкерс" объявили 24,2 секунды молчания в честь номеров Брайанта (24) и его дочери Джианны (2), которая также погибла в катастрофе вертолета. Болельщики кричали "MVP", когда прожекторы подсветили майки с выведенными из обращения №8 и №24. Лидер "Лейкерс" Леброн Джеймс выступил с речью в память о Коби. Клуб создал трибьют-видео о Брайанте, а певец Ашер спел песню в память об игроке.

Также все баскетболисты "Лейкерс" также вышли на паркет в майках с №8 и №24.

Игроки команд нарушили правило 24 и 8 секунд, не начиная атаки. А болельщики на протяжении всего матча скандировали имя Брайанта. Также мы писали, что вещи с автографом Коби Брайанта продают за миллионы.

Ранее мы сообщали, что в память о Коби НБА изменила формат Матча звезд-2020.

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

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