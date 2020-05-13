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Вертолетная компания отрицает вину в смерти Коби: фирма не несет ответственность за божье деяние

13 мая, 18:30

Елена Павлова

Юристы фирмы утверждают, что спортсмен и его дочь Джианна знали о рисках, связанных с полетом

Вертолетная компания Island Express, владевшая вертолетом, в котором в январе погиб легендарный игрок НБА Коби Брайант, отрицает какие-либо нарушения со своей стороны и утверждает, что спортсмен и его дочь Джианна знали о рисках, связанных с полетом – об этом сообщает CNN. Ранее мы писали, что вдова Коби Брайанта судится с владельцем рокового вертолета.

Легенда "Лейкерс" Брайант и его старшая дочь Джианна погибли 26 января в результате крушения вертолета в Калабасасе, Калифорния. Однако они фактически знали обо всех возможных обстоятельствах, опасностях и добровольно шли на риск – считает адвокат компании. По мнению их юристов, фирма не может нести ответственность за "божье деяние", вызванное непредвиденными обстоятельствами.

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Коби Брайант, его дочь и место крушения вертолета

Коби Брайант, его дочь и место крушения вертолета / Фото: Metro.co.uk

Напомним, что судебный иск на компанию Island Express и погибшего пилота Ару Зобаяна был подан в феврале 2020 года вдовой баскетболиста Ванессой Брайант, которая обвиняла ответчиков в халатности. В своем иске Ванесса утверждает, что компания нарушила правила допуска воздушного судна в полет, так как этот вертолет можно было использовать лишь в определенных условиях видимости, но не в густом тумане на высокой скорости.

По официальным данным, в авиакатастрофе погибло девять человек. Кроме пилота, Брайанта и его дочери, еще шестеро. Их семьи также написали иски в суд на компании Island Express Holding Corp. и Island Express Helicopters Inc.

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крушение суд вертолет адвокат баскетболист Коби Брайант Лос-Анджелес Лейкерс

Источник: CNN

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