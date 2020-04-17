Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,63
  1. Новости спорта
  2. Новости баскетбола

Звезды НБА провели Финал четырех "в козла": смотрите решающие битвы по H-O-R-S-E

17 апреля, 11:33

Елена Павлова

В финале сошлись разыгрывающий "Юты Джаз" и защитник "Чикаго Буллз"

В четверг, 16 апреля, состоялись полуфинальные игры и финал турнира по H-O-R-S-E, который был организован НБА совместно с телеканалом ESPN. Ранее мы уже сообщали, что мировых звезд заставят играть в козла, но по-ихнему – в лошадь. Отметим, что HORSE – "Лошадь" – англоязычный аналог игры "в козла". Игроки поочередно совершают броски, а в случае промаха им приписывается одна буква. Проигравшим является тот, кто первым наберет слово "козел".

Читайте также: Трамп сказал начинать, но только для ТВ: есть план возвращения спорта в США с посадкой через два места

В итоге в первом полуфинале разыгрывающий "Юты Джаз" Майк Конли обыграл экс-игрока НБА Чонси Биллапса.

Реклама

В другом полуфинале защитник "Чикаго Буллз" Зак Лавин превзошел представителя женской НБА Элли Куигли.

В финале разыгрывающий "джазменов" Майк Конли взял верх над защитником "Быков" Заком Лавином. Любопытно, что Конли был единственным из четверки полуфиналистов, кто выступал в зале.

Ранее мы сообщали, что в США появился конкретный план возобновления баскетбольного сезона после пандемии.

Смотрите, как завершился Матч всех звезд НБА

Энтони Дэвис забивает решающий штрафной в Матче всех звезд-2020

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

турнир НБА баскетболист Чикаго Буллз Юта Джаз Майк Конли

Источник: NBA.com

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Привезли коронавирус из Москвы": в клубе украинки выдвинули серьезное обвинениеБаскетбол
От коронавируса умер охранник Бейонсе и звезд НБА: он всего на семь часов пережил свою мать
От коронавируса умер охранник Бейонсе и звезд НБА: он всего на семь часов пережил свою матьБаскетбол
"Запрещено собираться более 10 человек": украинский защитник сходил с ума в изоляции в ДетройтеБаскетбол
Арены США всю ночь горели голубым: невероятное зрелище от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка
Арены США всю ночь горели голубым: невероятное зрелище от Лос-Анджелеса до Нью-ЙоркаХоккей
"Просто быдло какое-то живет у нас в стране, тупые колхозаны": игрок "Днепра" возмущен пожарами в УкраинеБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...