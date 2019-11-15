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Вот это жемчужина! 13-летняя девочка дебютировала за взрослую сборную Литвы по баскетболу

15 ноября, 19:45

Восходящая звезда мирового баскетбола Юсте Йоците помогла своей команде разгромить Албанию

Юсте Йоците

Юсте Йоците / Фото: Twitter

13-летняя баскетболистка Юсте Йоците в четверг дебютировала за взрослую сборную Литвы. Йоците сыграла в матче квалификационного турнира Евробаскета-2021 против Албании, который завершился победой прибалтийской команды со счетом 108:43. Юсте провела на площадке почти 10 минут и набрала 4 очка. Также в ее активе 1 подбор и 3 передачи.

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Отметим, что Юсте Йоците считается восходящей звездой женского баскетбола. Летом на чемпионате Европы среди баскетболисток, которым нет 16 лет, она набирала в среднем по 19,6 очка и 8,3 подбора за матч. В финале против России (66:73) Юсте феерила, отметившись 33 очками и 9 подборами.

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Добавим, что рост Юсте Йоците – 184 см. 19 ноября ей исполнится 14 лет. Главный тренер женской сборной Литвы по баскетболу Мантас Шернюс называет 13-летнюю Юсте "настоящей жемчужиной".

Напомним, что одной из самых ярких юных звезд украинского спорта в 2019 году стала Ярослава Магучих. Как мы сообщали, на днях Магучих в сногсшибательном платье выиграла две суперпремии за один вечер. 18-летняя украинка, покорившая сумасшедшую высоту в 204 см, была признана лучшей юной спортсменкой Европы, а также "восходящей звездой года" в легкой атлетике.

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Источники: Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

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