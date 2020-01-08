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Вырубил почти как в MMA: в НБА игрока "Никс" выгнали с площадки за удар соперника

8 января, 20:50

Тяжелый форвард Бобби Портис снес соперника, который пытался забить сверху

"Нью-Йорк Никс" - "Лейкерс"

"Нью-Йорк Никс" - "Лейкерс" / Фото: Reuters

Тяжелый форвард "Нью-Йорк Никс" Бобби Портис был удален с площадки в матче регулярного чемпионата НБА против "Лос-Анджелес Лейкерс" (87:117). Ранее мы писали, что игроки НБА пожертвовали 750 тысяч долларов на тушение лесных пожаров в Австралии.

Портис якобы при попытке поставить блок-шот нокаутировал защитника "Лейкерс" Кентавиуса Колдуэлл-Поупа ударом по голове. Да так, что у игрока "озерных" слетела повязка с головы и его долго приводили в чувство на скамейке запасных прежде, чем проводить в раздевалку. Судьи пересмотрели этот момент и выдали Портису неспортивный фол второй степени, за что игрок досрочно отправился в раздевалку. Еще, ведь на повторе видно, что Бобби не сильно и старался попасть по мячу.

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Мы также сообщали, что центровому НБА во время матча выбили палец, но он доиграл поединок. Центровой "Филадельфии" Джоэл Эмбиид вывихнул безымянный палец левой руки во время матча НБА против "Оклахомы" (120:113). Со стороны это выглядело страшно, когда палец торчал, неестественно выгнутый в другую сторону, а вот камерунец и глазом не повел.

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Источник: Сегодня|Спорт

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